القضاء الأعلى يؤكد صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان

2019/07/31 | 14:54

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بغداد:سومر نيوز

اكد مجلس القضاء الاعلى صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة ومنها الفساد.

وقال م...

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