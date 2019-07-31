الحزب الديمقراطي الكردستاني: قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمادة 140 ملزم وواجب التطبيق

2019/07/31 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمادة مئة واربعين ملزم وواجب التطبيق.

واعتبرت صبري، ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتين بتنفيذ هذا القرار من خلال تفعيل اللجنتين المتعلقتين بهذا الملف في مجلسي الوزراء والنواب واللتين تم تعطيلهما منذ فترة طويلة، مشيرة الى ان هذا القرار مهم جدا من اجل التطبيع ليس فقط في كركوك، بل وفي المناطق المتنازع عليها كافة.

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