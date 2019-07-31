النزاهة النيابية : سنمضي الى استجواب وزير المالية مطلع الفصل التشريعي المقبل

2019/07/31 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها ستمضي الى استجواب وزير المالية مطلع الفصل التشريعي المقبل .

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