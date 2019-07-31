اعتقال عدد من المتهمين بالسرقة والابتزاز الالكتروني والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد

2019/07/31 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين بالسرقة والابتزاز الالكتروني والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ،بالاشتراك مع مفارز من مكافحة الاجرام ، القت القبض على متهم وفق المادة (430/ ابتزاز الكتروني) في منطقة الكاظمية، فيما تم اعتقال متهم بالسرقة في منطقة […]

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