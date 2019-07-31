2019/07/31 | 15:03

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البنك المركزي يدعو لعدم قبول الصكوك الصادرة من مصرف البصرة الدولي للاستشمار

بغداد/...دعا البنك المركزي، الأربعاء، لعدم قبول الصكوك الصادرة من "مصرف البصرة الدولي للاستشمار".

وذكر المكتب الإعلامي للبنك، في بيان، أن الأخير ""يدعو المواطنين بعدم قبول الصكوك الصادرة من مصرف البصرة الدولي للاستشمار".

وأعلن البنك أن "(مصرف البصرة الدولي للاستثمار) وضع تحت التصفية القسرية استناداً الى قرار البنك المرقم (1485) في 11/6/2012 الذي يحتم عليه التوقف عن مزاولة العمليات المصرفية".

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