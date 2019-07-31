المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية: نحتاج الى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية موانئنا ومياهنا الإقليمية

2019/07/31 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع حاجة العراق إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية موانئه ومياهه الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، إنه وبعد المباشرة ببناء ميناء الفاو الكبير، تطلب الأمر إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة بقربه، كي تستجيب لمتطلبات الحماية له أولاً، وتكون قاعدة متقدمة للعراق ثانياً، مشيرا الى ان العراق لديه قاعدة عسكرية واحدة هي قاعدة أم قصر، وهي غير قادرة على تلبية حاجة حماية مياهه وشواطئه الإقليمية وميناء الفاو، نظراً لبعدها عنه.

وأضاف، أن إنشاء القاعدة العسكرية، لن يؤثر على أي طرف، سواء دولة الكويت أو إيران، كونها تُبنى داخل مياه العراق الإقليمية، مرجحا إنجازها في غضون السنتين المقبلتين.

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