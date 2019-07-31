/بدر نيوز/ تنشر نتائج السادس الأعدادي لجميع محافظات العراق

2019/07/31 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تنشر /بدر نيوز/، اليوم الاربعاء، نتائج الصف السادس الإعدادي العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي لجميع محافظات العراق.للاطلاع يرجى الضغط على الرابط الاتي: https://drive.google.com/drive/folders/1isfF-LqWtqz8BHLBgSVXynhBiWNb8yTm

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