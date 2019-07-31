تحديد موعد انضمام خاميس رودريجيز إلى تشكيلة ريال مدريد

2019/07/31 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية تفاصيل تتعلق بمستقبل اللاعب خاميس رودريجيز مع ريال مدريد ، في حال قررت إدارة النادي عدم بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الكولومبي سيكون جاهزاً للظهور مجدداً بقميص ريال مدريد في السابع من آب في النمسا ، في حال لم تكن هناك أخبار تتعلق بمستقبله أو انتقاله إلى فريق آخر.وسيخوض نادي ريال مدريد في ذلك التاريخ المباراة الودية السادسة في فترة الاستعداد للموسم الجديد وذلك عندما يواجه ريد بول سالزبورج ، على أن تكون المباراة الأخيرة أمام روما الإيطالي.ويعتبر السابع من أغسطس بمثابة المفتاح لمعرفة كيف سيكون مستقبل خاميس رودريجيز ، بحيث أن عدم استدعاؤه سيعني عدم استمراره بشكل شبه رسمي ، لكن مشاركته سوف تفتح الأبواب أمام استمراره.وأفادت هذه المعلومات أن لاعب خط الوسط الكولومبي يدرك أن حالته ليست سهلة في الوقت الراهن ، ولكن الشيء الوحيد المتاح امامه هو الاستمرار في التدريب اليومي وانتظار ما سيحدث في 7 آب.انتهى

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