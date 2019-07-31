{الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإعدادي لكافة المحافظات

2019/07/31 | 15:07

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات العراقية للفرعين العلمي والأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2018 -2019.

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