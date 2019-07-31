2019/07/31 | 15:11

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رئيس الجمهورية يستقبل مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية تطوير العلاقات الثنائية

مع الجارة تركيا والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين

الصديقين.وأشار السيد الرئيس، خلال استقباله ، اليوم الأربعاء 31-7-2019 في قصر

السلام ببغداد، مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه ويسل آر أوغلو، الى

ضرورة التوصل الى تفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة

بين العراق وتركيا في ملف المياه وبما يضمن حقوق البلدين، مشدداً على

ان قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا.وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله ان تتوصل اللجان بين البلدين الى حلول

جذرية للحصص المائية بما يحقق مصالحهما المشتركة.بدوره نقل أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للسيد الرئيس وتمنياته

للشعب العراقي بالتطور والازدهار.المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالأربعاء 31-7-2019

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