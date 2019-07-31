رئاسة الاقليم: ما أقدم عليه ضابط عراقي في المثنى تجاه علم كردستان تصرف فردي

2019/07/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فوزري حريري، اليوم الاربعاء، التصرف الذي أقدم عليه ضابط عراقي تجاه علم كردستان بـ"غير اللائق والفردي".

وبحسب بيان

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