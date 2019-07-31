2019/07/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطالب الاول على العراق للفرع الاحيائي بمعدل ٩٩.٨٦ محمد عبد الخالق صحبت من ثانوية كلية بغداد زيونة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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