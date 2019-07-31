التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الإعدادي

2019/07/31 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الأربعاء، بدء اللجنة المختصة بالامتحانات مؤتمرها الصحفي الخاص بإعلان النتائج السادس إعدادي في مبنى الوزارة. وقال المصدر في تصريح له , إن “اللجنة الخاصة في وزارة التربية بدأت بمؤتمرها الصحفي في مبنى الوزارة لإعلان نتائج السادس إعدادي بفرعيه العلمي والأدبي”.وأضاف , أن “تفاصيل النتائج وروابط النتائج الخاصة ستثبت …

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