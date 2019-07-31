نائبة تدعو البرلمان الى التاكد من الدعاوى المقامة قبل رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء

2019/07/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو اللجنة القانونية الدكتورة بهار محمود هيئة رئاسة البرلمان الى التاكد من الدعاوى المقامة بحق النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بطلب من القضاء ، هل هي كيدية ام لا، مشيرة الى :” ان الحفاظ على سمعة النائب من واجب البرلمان.وقالت محمود في بيان صحفي” ان الهدف من منح الحصانة هو اعطاء الفرصة للنائب […]

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