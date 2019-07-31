2019/07/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الرئاسة الإيرانية، حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقرر تغيير العملة من الريال إلى التومان وحذف 4 أصفار منها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقرر تغيير العملة من الريال إلى التومان وحذف 4 أصفار منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).