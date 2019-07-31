2019/07/31 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الأربعاء أن إيرادات السياحة التركية ارتفعت 13.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 7.97 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرادات السياحة التركية تنمو لـ 13.2% في الربع/2 ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرادات السياحة التركية تنمو لـ 13.2% في الربع/2 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).