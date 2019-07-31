2019/07/31 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الأربعاء أن إيرادات السياحة التركية ارتفعت 13.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 7.97 مليار دولار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرادات السياحة التركية تنمو لـ 13.2% في الربع/2 ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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