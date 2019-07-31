طهران وبغداد تتفقان على انشاء بورصة ايرانية للسلع في العراق

2019/07/31 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرمت طهران وبغداد مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تضمنت إنشاء بورصة إيرانية للسلع في العراق، بهدف زيادة التبادل التجاري الثنائي....

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