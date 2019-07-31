أمنية ميسان تكشف تلاعباً بموازين الشاحنات.. يديرها مستثمرون حزبيون خارج القانون

2019/07/31 | 15:20

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بغداد اليوم - ميسان

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان، الأربعاء، 31 تموز، 2019، عن وجود مستثمرين تابعين للاحزا...





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