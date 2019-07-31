2019/07/31 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت لجنة القراء في “رابطة القرآنيين في البصرة” ملتقاها الشهري في جامع الإمام الهادي (ع) في “منطقة الطويسة” بمركز مدينة البصرة.حيث قال مسؤول لجنة القراء في الرابطة القارئ “وسام عبد السادة” : “إن الإجتماع ضمّ (23) قارئاً حيث تم مناقشة المشاكل الموجودة وحلولها إضافة الى تطوير القراء وإجراء الاختبارات لاختيار النخبة للمشاركة في المسابقات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة القراء في البصرة تقيم ملتقاها الشهري في جامع الإمام الهادي (ع) النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة القراء في البصرة تقيم ملتقاها الشهري في جامع الإمام الهادي (ع)) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة القراء في البصرة تقيم ملتقاها الشهري في جامع الإمام الهادي (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).