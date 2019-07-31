2019/07/31 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابط نتائج السادس العلمي والادبي جميع المحافظات في العراق 2019

تنشر موسوعة الوظائف العراقية، وبالتعاون مع موسوعة هذا اليوم للاخبار، نتائج السادس العلمي والادبي لعموم محافظات العراق.

لمعرفة النتائج انسخ الرابط ادناه وافتحه في متصفح آخر.

https://bit.ly/2yor17R

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابط نتائج السادس العلمي والادبي جميع المحافظات في العراق 2019) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابط نتائج السادس العلمي والادبي جميع المحافظات في العراق 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).