القوة الجوية يتعاقد مع

2019/07/31 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاربعاء، بشكل رسمي مع لاعبي الكرخ حسين جبار وعلي ستار الملقب بـ"لوكا" وذلك للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.

وتم اليوم توقيع العقد الرسمي للاعبين حسين جبار وعلي ستار، في مقر النادي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد والذي سيكون لأربعة مواسم مقبلة.

وتأتي عملية التعاقد مع الوافدين الجدد، بطلب من المدرب أيوب أوديشو، لتمثيل الصقور في الموسم المقبل.

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