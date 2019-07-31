2019/07/31 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن مكتب انتخابات ميسان،الاربعاء، عن الانتهاء من عملية تهيئة الاجهزة الخاصة بالانتخابات استعداد لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها مطلع العام المقبل.

وقال مدير مكتب انتخابات ميسان جعفر كاظم لـ(المستقلة) ان مكتب ” انتخابات ميسان يواصل تنفيذ الجدول العملياتي استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات”، موضحا بانه اطلع عند زيارته الاجهزة الخاصة بالانتخابات على عملية تهيئة اجهزة العد والفرز الالكتروني التي سوف يتم استخدامها في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 1/4/2020 ،

وحث كاظم” الموظفين على مضاعفة جهودهم لانجازوانجاح متطلبات العملية الانتخابية من اجل ترسيخ الديمقراطية في البلد”.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب انتخابات ميسان ينهي عملية تهيئة اجهزة العد والفرز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب انتخابات ميسان ينهي عملية تهيئة اجهزة العد والفرز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).