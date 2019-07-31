بالفيديو – إلهام الفضالة تضيع ساعتها الثمينة.. اليكم ما حصل معها

2019/07/31 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الفنانة الهام الفضالة عن فقدانها لساعتها الثمينة من ماركة عالمية مشهورة خلال تواجدها في احد المولات الكبرى وطلبت من الجميع الدعاء لها لايجادها.

وبدت الفنانة الخليجية في غاية الارتباك والحزن اثناء قيادتها لسيارتها والعودة الى المول للسؤال عن الساعة وكشفت انها نزعتها ونسيتها داخل المرحاض بعدما قررت الوضوء لاقامة صلاة المغرب، الا انها نسيتها في الداخل وعلى الطريق تنبهت لذلك.

وبعد هذا المقطع عادت الهام لتطمئن متابعيها ان “ابن حلال وجد الساعة ووضعها في الامانات”، وراحت واستلمتها وهي تردد “المال الحلال ما يضيع”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع ونشر البعض الدعاء والامنيات بناء على طلبها كي تجد الساعة، الا انها لم تسلم من المنتقدين الذين اعتبروا تصرفها مبالغ فيه، وبأن هناك الكثير من المشاكل الاهم من تلك الساعة الفخمة.

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