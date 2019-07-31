مدرسة الصديقة الكبرى (ع) القرآنية تقيم مسابقة فرقية تفسيرية ضمن برنامجها السنوي

2019/07/31 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت “مدرسة الصديقة الكبرى (ع) القرآنية” التابعة لـ“جمعية الإمام المنتظر (عج) القرآنية” في أبي الخصيب مسابقة فرقية تفسيرية ضمن برنامجها السنوي الذي تقيمه لطلبة المدرسة.حيث أفاد مركز المنتظر (عج) بأن المسابقة كانت لجميع المراحل الدراسية حيث تنافس فيها أربعة فرق تحت إشراف لجنة تحكيم بإدارة الأستاذين (حيدر نزار، وجواد) , وحصل فريق (التسامح) على …

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