كوردستان ترد على محافظ المثنى وتؤكد: التصرفات الفردية لن تثير توترا

2019/07/31 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شكر رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي الحريري، اليوم الاربعاء، محافظ المثنى احمد منفي جودة، مؤكدا ان التصرفات الفردية لن تتسبب بردود افعال في اي مكان.

وجاء شكر الحريري بسبب موقف المحافظ الذي وجه يوم امس بفتح تحقيق ومحاسبة ضابط عراقي منع احد ذوي الضحايا بالتوشح بعلم كوردستان اثناء فتح مقبرة جماعية للكورد في بادية السماوة.

وووصف الحريري في بيان تصرف الضابط بأنه "فردي وغير لائق ويبعث على القلق".

واكد ان ذلك التصرف خلق حالة استياء وردود افعال كبيرة.

وقال "نشكر محافظ المثنى المحترم لاعتذاره عن تلك الحادثة، ولاتخاذه الاجراءات القانونية بحق ذلك الضابط".

واكد الحريري ان "هذه التصرفات الفردية لن تكون عامل اثارة للتوترات وردود افعال غير قانونية في اي مكان".

ودعا الجميع الى التحلي بروح التعايش، والتسامح، واحترام الدستور والحقوق الدستورية للمكونات كافة".

وقام محافظ المثنى بتقديم اعتذار رسمي يوم امس الثلاثاء بعد قيام احد الضباط بالإساءة الى علم كوردستان.

سوار أحمد

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