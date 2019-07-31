2019/07/31 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من متطوعي الحشد الشعبي من أهالي المثنى ، ضمن لواء (٤٤ أنصار المرجعية) ، تظاهرة أمام مكتب الهيئة في المحافظة، احتجاجاً على عدم تثبيتهم وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من سنة.وقال عدد منهم للنعيم نيوز , إن مطالبهم تتركز على تثبيتهم بهيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي على الرغم من تطوعهم قبل ٤ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشرات من متطوعي الحشد يتظاهرون لتحقيق مطالبهم النعيم نيوز.

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