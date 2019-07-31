2019/07/31 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لم نحصل على أجوبة مقنعة من وزير المالية وسنمضي باستجوابه ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لم نحصل على أجوبة مقنعة من وزير المالية وسنمضي باستجوابه ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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