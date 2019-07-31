2019/07/31 | 15:42

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الامام الخامنئي تعليقاً على اعدام نظام ال خليفة لمعارضين بحرانيين: الشعوب التي تنشد العدالة ارادتها ستنتصر

الاربعاء

31

تموز

2019 :

03:19 pm

33

الامام الخامنئي تعليقاً على اعدام نظام ال خليفة لمعارضين بحرانيين:

الشعوب التي تنشد العدالة ارادتها ستنتصر

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