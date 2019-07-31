موظفو كهرباء المثنى ينظمون وقفة احتجاجية لصرف رواتبهم

2019/07/31 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من موظفي توزيع كهرباء المثنى ، اليوم الأربعاء ، وقفة احتجاجية أمام مبنى فرع مصرف الرافدين ضد تأخير رواتبهم من قبل المصرف.وقال مدير إعلام الدائرة الكهرباء موسى الاعرجي في تصريح خاص للنعيم نيوز , إن المصرف أخر صرف رواتبهم لأكثر من عشرين يوماً ، وأن هذه الحالة تكررت خلال الأشهر الماضية مما …

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