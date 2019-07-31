العرب والتركمان في كركوك يرفضون تمديد العمل بالمادة 140 – تقرير

2019/07/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرار المحكمة الاتحادية بتمديد العمل بالمادة المئة وأربعين..



أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة بين القوى السياسية الممثلة لمكونات كركوك..

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