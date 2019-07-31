الوزارات الامنية تنجز الإجراءات الادارية لإعادة المفسوخة عقودهم

2019/07/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن اكمال الوزارات الامنية جميع الإجراءات لاعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم، مشيرة الى ان الإعادة تتضمن تطبيق الشروط القانونية والأصولية.وقال النائب عن كتلة بدر النيابية ، عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي تابعته / بدر نيوز/ اليوم الاربعاء، ان “الوزارات الأمنية انجزت جميع الإجراءات الإدارية […]

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