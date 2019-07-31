بالصور. وفاة ثلاث مهندسين مشاركين باعتصام المهندسين

2019/07/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىتوفي ثلاث مهندسين شباب من أهالي الموصل بحادث انقلاب سيارة لدى عودتهم من بغداد.

وقال مصدر امني ان “سيارة الأجرة التي انقلبت قرب سيطرة العقرب 5 كم جنوب الموصل أسفر عن وفاة 3 مهندسين شباب من مدينة الموصل كانوا بطريقهم العودة من بغداد بعد مشاركتهم المعتصمين مع زملائهم من خريجي الهندسة في العاصمة بغداد مطالبين بحقهم في التعيين المركزي”.

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