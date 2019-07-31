عاجل.. النور نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات للفرعين العلمي والأدبي

2019/07/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوزارة التربية تنشر رابط نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات للفرعين العلمي والأدبي

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