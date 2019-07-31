تعرف على أسم الطالب الاول على العراق ومعدله

2019/07/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوزير التربية وكالة قصي السهيل يعلن أسم الطالب الاول على العراق للفرع الاحيائي بمعدل ٩٩.٨٦ %

والطالب هو “محمد عبد الخالق صحبت” من ثانوية كلية بغداد في منطقة زيونة.

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