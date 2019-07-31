زيدان يرد على تصريحات كورتوا ويوجه رسالة للجماهير

2019/07/31 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أراد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، توجيه رسالة لتهدئة جماهير الميرينجي، بعد الهزيمة الجديدة أمام توتنهام (1-0) في كأس أودي.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها

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