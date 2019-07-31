السودان.. تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير لـ

2019/07/31 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهد نيوز- بغداد

أجلت محكمة سودانية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، لـ ”دواع أمنية“.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لممثل هيئة الدفاع، أحمد

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