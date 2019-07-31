أنقرة تتصدى لواشنطن بالقانون فيما يتعلق بـ”إف-35″

2019/07/31 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن رئيس سكرتارية الدفاعات الصناعية في تركيا، إسماعيل دمير، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات “إف-35”.ونقلت صحيفة “Cumhuriyet” التركية عن دمير، اليوم الأربعاء: “نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج “إف-35″.وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني.وإذا لم يقبلوا موظفينا (إلى

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