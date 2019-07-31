برشلونة لا يخشى قنبلة أغسطس المدريدية

2019/07/31 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن وجهة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"

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