تويتر يُعلق حِسابًا بعد مشاركة ترامب تغريدة منه

2019/07/31 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في خطوة من شأنها أن تدعم ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي متحيزة ضده وضد مؤيديه، علق موقع تويتر

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