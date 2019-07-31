الداخلية توقف اصدار جواز سفر لإرهابي عراقي مقيم في تركيا

2019/07/31 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، إيقاف إصدار جواز سفر لإرهابي عراقي مقيم في تركيا.

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