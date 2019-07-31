بالوثيقة.. مجلس بابل يصدر قراراً بشأن المحاضرين المجانيين ويقدم طلباً للحكومة

2019/07/31 | 16:22

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الأربعاء، 31 تموز، 2019، اصدار جواز سفر لأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب بعد أن روج معاملة اصدار جواز له من سفارة العراق في

بغداد اليوم - بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء (31 تموز 2019)، باحتساب اجر كامل للعامل بالاجر اليومي بايام الاعياد والعطل الرسمية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب الامين حميد الغزي، تتضمن :"لاحقا بكتابينا المر

بغداد اليوم - ميسان

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان، الأربعاء، 31 تموز، 2019، عن وجود مستثمرين تابعين للاحزاب، يقومون بجباية الاموال من الشاحنات التي تمر بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة سرحان الغالبي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس م

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