الماليـة النيابيـة : ايرادات اقليم كردستان لمدة شهرين تكفي لدفع رواتب موظفي العقود والاجراء اليوميين لعاميـن

2019/07/31 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية عن جمع تواقيع اكثر من ستين نائبا لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين الذي تمت استضافته اليوم في اجتماع مشترك مع رئاسة البرلمان واعضاء اللجان النيابية .وقال عضو اللجنة صادق مدلول السلطاني في موتمر صحفي ، ” نحن ماضون باستجواب وزير المالية وتم جمع تواقيع 61 نائبا ، حيث وافقنا بطلب […]

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