عبدالرزاق دحنون - فيتامين الأشعة الشمسية

2019/07/31 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في الماضي القريب كانت الشمس رفيقة دائمة لجدتي زينب, فهذه الأشعة الذهبية ساهمت بقسط وافر في صنع قديد الشتاء من خضار الصيف الطازجة.فالشمس تجفف القرع المفروم والباذنجان المحفور والتين والزبيب بألوانهما وأشكالهما المختلفة, وتجفف أيضاً, عصير دبس البندورة وقلائد البامية وقرون الفليفلة الحمراء والبصل والثوم.ولم تدرك جدتي أن الشمس كانت تصنع لأولادها الفيتامين اللازم لبناء العظام, ولكنها بالفطرة كانت تنش......

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