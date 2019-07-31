2019/07/31 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه الجرافات في فلسطين , والبراميل في سوريا !1سورية المِحرقة شعبٌ يُباد يُهجّريُقتل ......!؟ثلاثةُ أجيالٍ , من المناضلين والأحرار والمعارضين السياسيين أو العسكريين والناشطين والثائرين والمتظاهرين , عُذّبوا سُجنوا اضطهِدوا استشهدوا خُطفوا ابعِدوا وماتوا تحت حكم الأسدين الأب والإبن بالملايين .حتى هذه الساعة لا محاكمة ولا إدانة دولية للقتلة والمجرمين بحق الشعب البرئ الضحية ضحية التآمر ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - الجرّافات في فلسطين , والبراميل في سوريا !؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - الجرّافات في فلسطين , والبراميل في سوريا !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).