ماجد الحيدر - نشيد الى النفط

2019/07/31 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر نشيد الى النفطماجد الحيدروقبلَ أن تخرجَ، أيها المسخُ اللزجُ،من جوفِ أرضنا كانت البساتينُ أكبرَوالمعابدُ أصغرَ وأطهرَوالقلوبُ أكثرَ طيشا....كيف لي أن أبقرَ بطنيوأخرجَ كلَّ هذا الخبزَ المعجونَبوحلِك المسنونكيف لي أن أفصدَ أوردتي التيتعفنت بصديدك؟...يا لها من صفقةٍ خاسرة:من مئة عاميسوطوننالنحفرَ ونحفرويبيعونك، يشترون ......

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