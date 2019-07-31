2019/07/31 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أثار الفيلم العالمي “جابر” الذي يجري تصويره في الأردن، ضجة واسعة في البلاد، بعد أن اعتذر الممثل الأردني علي عليان عن دوره بسبب السيناريو الذي يقرّ “بأحقية اليهود بفلسطين”.وأعلن عليان أن هناك نصوصا صريحة وواضحة في السيناريو تبين أن لليهود الحق في فلسطين وفي منطقة البتراء جنوب الأردن.والتحقت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم “جابر” العالمي يثير جدلا في الأردن بسبب “أحقية اليهود” بالبتراء وفلسطين المركز الخبري الوطني.

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