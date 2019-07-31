مكافحة الارهاب يوضح حقيقة انسحاب قواته من الأنبار

2019/07/31 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … اوضح الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب ، اليوم الاربعاء، بأن الانباء الواردة حول انسحاب قوات الجهاز من أي منطقة تابعة لمحافظة الأنبار بأنها عارية عن الصحة.وقال صباح النعمان، في تصريح صحفي أن “قوات مكافحة الإرهاب مازالت في مواقعها ومراكزها ولم تنسحب بأي شكل، والأخبار التي تحدثت عن تلك الأمور تجافي […]

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