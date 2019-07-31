لجنة نيابيـة تكشف عن تزويـر احد بنود الموازنة العامة 2019 التي ارسلتها الحكومة السابقـة الى مجلس النواب

2019/07/31 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية عن وجود تزوير في احد بنود الموازنة العامة الاتحاديـة 2019 التي ارسلتها الحكومة السابقة الى مجلس النواب انذاك .وذكر عضو اللجنة رياض التميمي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ” خلال استضافة وزيري المالية ولنفط ورئيس الديوان الرقابة المالية، ذكر رئيس اللجنة المالية النيابية ان الموازنة التي بعثتها […]

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