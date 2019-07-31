2019/07/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان رئيس هيئة التقاعد عارض قرار رئيس الوزراء برفع الصبات عن الهيئة مهددا بنقل هيئة التقاعد في حال رفعها .وأكد عرب في تغريدة على “تويتر” ، ان “بعد مطالبتنا بفتح شوارع هيئة التقاعد و رفع الصبات و امتثالاً لأمر رئيس الوزراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرب يطالب التحقيق مع مدير التقاعد :لايرفع الجدران الكونكريتية المركز الخبري الوطني.

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