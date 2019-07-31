منتخبنا الوطني بالرماية للمعاقين يختتم منافساته في بطولة العالم

2019/07/31 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوسجيك – كرواتيا/ لؤي عمران الشمري – موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية اخفق الثنائي العراقي المؤلف من حسين علي عليل وفرح عبد الكريم في الحصول على نتيجة ايجابية في فعالية الثنائي المختلط للبندقية الهوائية بعد الخلل الذي اصاب بندقية الرامية فرح عبد الكريم في اللحظات الاولى من السباق لتتلاشى امال الرماة العراقيين في المنافسة

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